مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وسويدية

قامت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-27" باعتراض طائرتي تجسس تابعتين للقوات الجوية الأمريكية والسويدية. وأفاد جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية أنه تم في العاشر من يونيو/حزيران، اكتشاف طائرتين تقتربان من الحدود الروسية في بحر البلطيق. وانطلقت نحوهما مقاتلة روسية من طراز "سو-27" لتكشف لدى اقترابها منهما أنهما طائرتا تجسس أمريكية من طراز RC-135 وسويدية من طراز "غولفستريم". ولم تسمح المقاتلة الروسية لهما بخرق حرمة الحدود الروسية.

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