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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أوضح بيان صادر عن الوزارة أن تيبور ناغي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، سوف «يدعو إلى وقف أي هجمات على المدنيين».
ويتزامن ذلك مع عصيان مدني أعلنته المعارضة السودانية بدءا من الأحد الماضي للضغط على المجلس العسكري للعمل على تسليم السلطة للمدنيين.
وقُتل 4 أشخاص في اليوم الأول من العصيان المدني جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على محتجين في الخرطوم.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن المبعوث الأمريكي «سوف يحث الجانبين على توفير بيئة تمكنهما من استئناف المحادثات».
ومن المقرر أن يناقش «ناغي» أزمة السودان مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي يحاول القيام بجهود وساطة بين المجلس العسكري والمعارضة.
وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي في إطار جولة أفريقية تشمل موزمبيق وجنوب أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية يزور الخرطوم لحث المجلس العسكري وقوى التغيير على الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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