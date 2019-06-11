تعرف على مبادرة الصادق المهدي لتجاوز الأزمة السودانية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علمت الاتحاد الاماراتية من مصادر في الخرطوم أن الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومي، رئيس الوزراء المنتخب الذي أطاحه انقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1989 سيطرح مبادرة لحل الأزمة الحالية.
وترتكز مبادرة الصادق المهدي إلى 4 محاور، أولها إنهاء مظاهر العسكرة في الشارع السوداني، وثانيها عودة كل القوات إلى ثكناتها، وثالثها تكوين لجنة تحقيق دولية أو إقليمية في أحداث فض الاعتصام بالقوة، ورابعها أن تتم المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للحراك الشعبي عن طريق طرف ثالث محايد، وليس بصفة مباشرة.
الاتحاد
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