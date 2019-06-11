حقيقة إقتحام قوات الدعم السريع “الصندوق القومي” للإمدادات الطبية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفى مدير خدمة الزبائن بالصندوق القومى للإمدادات الطبية د. أبو بكر صلوحة ما ورد من معلومات وصفها بالخاطئة أفادت بدخول قوات عسكرية داخل الإمدادات الطبية، وأكد أن الإمدادات الطبية تمارس عملها المهني بصورة طبيعية وعادية.
وأشار صلوحة إلى استمرار توفير الأدوية للمستشفيات لافتاً إلى تسليم عدد من المستشفيات والصيدليات حصتها يوم أمس.
وأكد في تصريح حسب صحيفة الإنتباهة، أن قوات الدعم السريع ظلت تقوم بحماية وحراسة الإمدادات الطبية باعتبارها مؤسسة حيوية ساهمت في انسياب حركة السير أمام الإمدادات.
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