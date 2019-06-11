قطع خدمات شبكة الإنترنت عبر الكابلات الأرضية بعد اكثر من 10 على انترنت الموبايل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرح مصدر في شركة “سوداتل” للاتصالات في السودان، أن السلطات أمرت بقطع خدمة إنترنت السعات العريضة عبر الكابلات الأرضية. وقال المصدر في حديث لوكالة “سبوتنيك” الاثنين: “السلطات قطعت خدمات شبكة الإنترنت المسمى السعات العريضة عبر الكابلات الأرضية “إيه دي إس إل” التي تغذي شبكات الإنترنت لأغلب وكالات السفر والسياحة وبيع الكهرباء عبر النقاط التجارية”. Advertisements وأوضح المصدر أنه “ما زالت “سوداتل” الحكومية تقدم خدمة الإنترنت الوحيدة المتبقية عبر ما يسمى بشبكة الألياف الضوئية “إيه دي إس” والتي تغذي فقط البنك المركزي والمصارف وماكينات الصرف الآلي وشبكة الملاحة الجوية”. وأكدت قرابة 5 شركات سياحية انقطاع خدمة الإنترنت ما تسبب في عدم القدرة على إجراء عمليات الحجوزات و السفر. ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر المظاهرات ضد المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

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