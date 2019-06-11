بالفيديو.. عمرو دياب يوجه الشكر لتركي آل الشيخ خلال حفله بجدة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مقطع فيديو من حفل المطرب الهضبة عمرو دياب، في مدينة جدة صمن فعاليات موسم جدة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر الهضبة خلال الفيديو وهو يوجه التحية لجمهور حفله، مؤكدًا أنه سعيد جدًا بوجوده في مدينة جدة.

ووجه الهضبة شكرًا لمن ساهم في احيائه ثاني حفل لها في المملكة العربية السعودية، مضيفًا: " أتوجه خاصة صديقي المستشار تركي أل الشيخ الذي أتاح لي هذه الفرصة".