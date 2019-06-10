الجيش السوري يوسع عملياته في حماة وإدلب

افادت صحف سورية أن الجيش السوري وسع نطاق عملياته العسكرية ضد مسلحي جماعات منها النصرة وما يعرف بجيش العزة، وذلك في مناطق بريفي حماة وإدلب.
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