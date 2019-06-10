الخارجية الأمركية ستوفد الدبلوماسي تيبور ناجي هذا الأسبوع إلى الخرطوم

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، أن الخارجية الأميركية تعلن إيفاد دبلوماسي رفيع إلى السودان للقاء المجلس العسكري الانتقالي ودعوة الأطراف لاستئناف المحادثات.

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