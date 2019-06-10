المعارضة السودانية تعلن مرشحها لمنصب رئيس الوزراء

أعلنت المعارضة السودانية أنها سترشح 8 شخصيات لعضوية المجلس الانتقالي وعبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قد توقفت الأسبوع الماضي في أعقاب فض الاعتصام أمام مقر الجيش السوداني في الخرطوم يوم الاثنين الماضي.
وفي وقت لاحق تقدمت إثيوبيا بمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى المعارضة. وأعلنت الأخيرة موافقتها على الوساطة الإثيوبية.
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