المجلس العسكري يطمئن المواطنين على توفر كافة الخدمات

اطمأن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، على مدى توفر الخدمات وانسيابها للمُواطنين في مواقعهم المُختلفة.

واطّلع جابر خلال لقائه بالقصر الجمهوري، بوكلاء الوزارات الاتحادية اليوم (الإثنين)، على تقارير مُفصّلة عن أدائها، ودَورها في توفير وانسياب الخدمات الأساسية والضرورية للمُواطنين وفي مُقدِّمتها الوقود والمواد التموينية والصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المُكلّف د. سليمان عبد الجبار عبد الله حسب (سونا)، أنّ الخدمات بالحقل الصحي تنساب بصورة جيدة مع توفُّر كامل للدواء والاحتياجات الصحية، وعبّر عن تقديره للكوادر الطبية والتقنية والتأمينية التي تُباشر عملها بتجرُّدٍ وإنسانيةٍ، وأشار لعودة عددٍ من المُستشفيات والمراكز الصحية للعمل خاصة الطوارئ والإصابات بعد التوقُّف الجزئي أثناء عطلة العيد.