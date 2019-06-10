المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم المسلح الذي نفذه إرهابيون في إقليم "سوم" شمالي بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل.
وقالت المنظمة - في بيان اليوم الاثنين - إن قتل النفس من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله وغضبه، وإن الإسلام عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب.
وأكدت المنظمة أن غرض هذه الجماعات الإرهابية هو إشاعة الخراب والدمار والقتل في كل بلد.
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