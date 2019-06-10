البرهان يطالب اليوناميد بتسليم معسكراتها للدعم السريع

طلب المجلس العسكري السوداني من البعثة الأممية الأفريقية في دارفور (يوناميد) تسليم معسكراتها إلى قوات الدعم السريع، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة مخالفة لاتفاقاتها مع الخرطوم.

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