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المجلس الانتقالي يصدر بيانا هاما حول التحقيق في أحداث فض الاعتصام

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أكد المجلس العسكري الانتقالي أن لجنة التحقيق المشتركة التي تم تشكيلها للتحقيق حول فض الاعتصام توصلت إلى بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية و الذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة، مؤكدا عدم توانيه في محاكمة كل من تثبت إدانته وفقا للوائح و القوانين.

وأبان المجلس العسكري أن تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا و تأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة.

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