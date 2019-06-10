الحرية والتغيير تستجيب لطلب العسكري وتعلق الإضراب والعصيان المدني

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:35 م السودان أفادت فضائية "سكاي نيوز" أن مصدر في قوى الحرية والتغيير، أكد تعليق الإضراب والعصيان المدني في السودان بحلول نهاية يوم الثلاثاء. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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