لجنة مشتركة تباشر التحقيق في أحداث فض "الاعتصام"

أكد المجلس العسكري الانتقالي، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها وكان بيان للجنة الدفاع والأمن، قال إن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت على اتفاق مسبق بنظافة محيط منطقة الاعتصام “كولومبيا” من المتفلتين والظواهر السالبة.

وأبان المجلس العسكري أن تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني، بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة “كولمبيا” وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة.

وأوضح المجلس أن اللجنة التي تم تشكيلها توصلت إلى بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة، مؤكداً عدم توانيه في محاكمة كل من تثبت إدانته وفقاً للوائح والقوانين.