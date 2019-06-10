أكد المجلس العسكري الانتقالي، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها وكان بيان للجنة الدفاع والأمن، قال إن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت على اتفاق مسبق بنظافة محيط منطقة الاعتصام “كولومبيا” من المتفلتين والظواهر السالبة.
وأبان المجلس العسكري أن تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني، بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة “كولمبيا” وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة.
وأوضح المجلس أن اللجنة التي تم تشكيلها توصلت إلى بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة، مؤكداً عدم توانيه في محاكمة كل من تثبت إدانته وفقاً للوائح والقوانين.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مشتركة تباشر التحقيق في أحداث فض "الاعتصام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.