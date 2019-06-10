واشنطن تهدد بمزيد من الرسوم الجمركية على الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه "إذا لم يجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة الـ20 أواخر الشهر في اليابان سيتم فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار.

وصرح ترامب في مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" "الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق. يرغبون أكثر مني في اتفاق"، مؤكداً أنه إذا لم يلتق شي جين بينغ سيطبق فرض الرسوم الجمركية بأثر فوري.

وأصر على مدى فاعلية الرسوم حيث أنها تمنح الولايات المتحدة "أفضلية تنافسية كبيرة"، وأشار إلى الاتفاق الذي أعلنه قبل أيام مع المكسيك بهدف تعزيز مراقبة تدفقات الهجرة إلى الولايات المتحدة في ظل تهديدات بفرض رسوم جمركية على البلد المجاور.

وأضاف ترامب: "الآن الصين متضررة للغاية بسبب مغادرة شركات منها وانتقالها إلى بلدان أخرى، بما فيها بلدنا، لأنها لا تريد دفع الضرائب".

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كان ترامب قد رفع في مايو الماضي الرسوم المفروضة على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار بنسبة 25% وهدد بمزيد من الإجراءات المماثلة ضد العملاق الصيني إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع شي خلال قمة جي20.

وستعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في 28 و29 يونيو.

وتصاعدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تعثرت المفاوضات التجارية بينهما، كما أدرجت الحكومة الأمريكية عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء.