عاجل.. وزير الخارجية اليمني يقدم استقالته للرئيس هادي

افادت فضائية ”العربية“ الاثنين، أن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قدم استقالته من منصبه. وقال طلال الحاج في تغريدة على تويتر ”وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قدم استقالته الى الرئيس هادي الاحد ٩ يونيو. الاسباب غير معروفة بعد، ولم يصدر بعد تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

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