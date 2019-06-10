"المؤتمر الشعبي" يرحب بإطلاق سراح عرمان ورفاقه

رحب حزب المؤتمر الشعبي يوم الإثنين، بإطلاق سراح قادة قطاع الشمال بالحركة الشعبية، وهم ياسر سعيد عرمان، ومبارك أردول، وخميس جلاب، الذين تم اعتقالهم مؤخراً ووصف الخطوة بالإيجابية والداعمة لمسار التفاوض.

وأكدت مسؤولة النساء والقيادية بالحزب، سهير أحمد صلاح، بحسب وكالة السودان للأنباء، دعمهم لخيار الحريات لكل الناس في نشاطهم السياسي وتمكينهم من البيئة السياسية الجيدة بمناخ أوفق، مناشدة المجلس العسكري لتعزيز حرية النشاط السياسي.

وكشفت سهير عن اتجاه حزبهم لتنسيق حزبي كبير للقوى السياسية التي لم توقع على إعلان الحرية والتغيير، لتحفيزهم على العمل السياسي في كتل سياسية كبيرة، مشيرة إلى أن التوافق بين القوى السياسية مؤشر إيجابي، لافتة إلى أن الشتات والتجزئة يؤخران الحلول السياسية والقومية.