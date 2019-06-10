جوبا تعرب عن امتعاضها من تعليق عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي

أعربت حكومة جنوب السودان عن امتعاضها من قرار تعليق عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي ، قائلة إن السودان ويوغندا هما الضامنان لاتفاق السلام المنشط ولم يتم استشارتها قبل إتخاذ القرار.

وعلق مجلس الأمن والسلم الأفريقي، يوم الخميس، عضوية السودان في جميع أنشطة الإتحاد حتى تشكيل مجلس إنتقالي يقوده مدنيون.

وقال وزير الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم حكومة جنوب السودان،مايكل مكوي لويث ، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة ، إن تعليق عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي لم يتم بمشاورتهم كدولة مجاورة بالرغم من أن هناك طلب بأن تكون دولة جنوب السودان جزءاً من آلية حل الأزمة في السودان.

وأضاف مكوي "الاتفاق يحدد ان السودان ويوغندا هما الضامنان لتنفيذ اتفاق السلام المنشط والآن تم تعليق عضوية السودان ، لابد للإيقاد والإتحاد الأفريقي ان يخبروننا عن الطريق إلي الأمام".

وبين وزير الإعلام أن حكومته ستعقد اجتماعات في الأيام المقبلة للنظر في تلك الأزمة، و مضي بالقول "في النهاية لم يتم استشارتنا ونحن لا نعلم أي شئ عن القرار ، وليس ذلك فقط بل هناك طلب بأن يكون جنوب السودان الجهة المناسبة لحل مشاكل السودان، لماذا تحدثوا هناك دون الرجوع إلينا ،هذه من المشاكل التي نواجهها لكننا سنقوم بمناقشتها".