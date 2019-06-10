ويجري خلال الوقت الحالي عمليات إخلاء لعدد من قرى المدينة لتجنب وقوع خسائر كبرى في الأرواح. وتحكم مدينة القامشلي السورية إدارة ذاتية كردية، وتسعى لفرض أمر واقع يهدف للاستقلال بكيان خاص بها عن سوريا. ويعد الدولار هو العملة المتداولة عوضًا عن الليرة السورية، وفي جميع التعاملات اليومية والتجارية، وحتى بين السكان فيما بين بعضهم البعض.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الإطفاء تعجز عن إخماد حرائق ضخمة تقترب من الأبار النفطية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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