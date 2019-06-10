الصور ولي عهد أبوظبي وبوتن يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في منطقة الخليج

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصال هاتفي من ولي عهد أبو ظبي، محمد آل نهيان، بحثا خلاله قضايا التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الخليج.

وأضاف الكرملين "نوقشت القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، الذي تم توقيعه عقب المحادثات بين فلاديمير بوتين ومحمد آل نهيان في موسكو في يونيو الماضي".

كما أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، واتفقا أيضًا على مواصلة الاتصالات والمشاورات بين البلدين.