كيف كانت حركة الطيران بمطار الخرطوم في اليوم الثاني للعصيان ؟

أكدت ادارة شركة مطار الخرطوم الدولي أن حركة الطيران تسير بصورة عادية، مشيرة إلى أن جدول الرحلات اليومية يسير بصورة طبيعية وأن حركة الطيران نشطة جداً، منوهة إلى أن الخطوط الاثيوبية والمصرية تعملان بصورة عادية حسب الجدول.

وقالت الشركة ان حضور الموظفين والعاملين والشركات العاملة بمطار الخرطوم ممتازة فى اليوم الثاني للاعتصام.

ونوهت ادارة المطار فى تصريح (لسونا) ان هنالك عدد من الشركات طالبت برحلات اضافية منوهة الى ان طيران فلاي ناس تعمل بصورة عادية حسب الجدول وطالبت بعدد ١٢ رحلة إضافية كما ان شركتي تاركو وبدر تعملان بصورة ممتازة وطالبت ايضا برحلات اضافية بجانب طلب لرحلات اضافية من الخطوط العربية .

Advertisements

وأشارت ادارة المطار الى الرحلات التى تم تنفيذها حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم تمثلت فى (فلاي ناس جدة، تاركو جدة، بدر جدة، بدر القاهرة بدر جوبا، الاثيوبية أديس).

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة بدر للطيران باشمهندس أحمد أبو شعيرة أن الشركة تعمل بصورة طبيعية وهذا واجب وطني يحتم علينا خدمة المواطنين (مرضى، معتمرين، مغتربين).

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بدر للطيران في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) إلى أهمية نقل الموظفين العاملين بالخارج حتى لا يفقدون وظيفتهم وفيما يخص العاملين بالشركة فإنهم يعملون بكل جدية وهمة تفهما لحوجة المواطن.