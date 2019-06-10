كأس أمم أفريقيا.. ماذا تعرف عن منتخب بنين؟

يعود منتخب بنين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، بعد غياب 9 أعوام عن البطولة القارية، عندما يشارك في نسخة 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

ستكون مشاركة المنتخب الملقب بـ"السناجب" في كأس أفريقيا هي الرابعة له في تاريخه، حيث كانت مشاركته الأولى في نسخة 2004 في تونس، وخسر حينها جميع مبارياته في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا، المغرب، ونيجيريا، وتكرر الأمر نفسه في مشاركته الثانية في 2008 في غانا، عندما خسر جميع مبارياته أمام مالي، كوت ديفوار، ونيجيريا.

وحصل المنتخب البنيني على أول نقطة في تاريخ مشاركاته في كأس أمم أفريقيا في ظهوره الثالث في نسخة 2010 في أنغولا بالتعادل مع موزمبيق، ولكن الفريق ودع البطولة أيضاً من دور المجموعات بالخسارة أمام نيجيريا ومصر.

ويأمل "السناجب" أن يحقق أول فوز في تاريخه في كأس أفريقيا، إذ سيلعب ضمن المجموعة الرابعة الصعبة، التي تضم غانا الكاميرون، وغينيا بيساو، والتي تبدو فيها أن المركزين الأول والثاني سيكونان من نصيب "النجوم السوداء" و"الأسود"، بينما يأمل بنين أن يحصل على المركز الثالث على حساب غينيا بيساو.

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المنتخب البنيني تأهل لكأس الأمم الأفريقية بمصر عن طريق المجموعة الرابعة، حينما احتل المركز الثاني خلف المنتخب الجزائري برصيد 10 نقاط، متفوقا على غامبيا وتوغو.

ويعد العامل المشترك بالنسبة إلى "السناجب"، هو المدرب الفرنسي ميشيل دوسويي الذي قاد منتخب بنين لكأس الأمم الأفريقية بمصر 2019 بعد غياب دام 9 أعوام، علماً أنه كان مدرباً للفريق في نسخة 2010.

وتأسس منتخب بنين في 1962، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام نفسه، وعلى مستوى المنتخبات يحتل منتخب بنين المركز 91 في التصنيف العالمي لكرة القدم "فيفا"، بحسب آخر تصنيف صدر في مايو الماضي.

ويستهل منتخب بنين مشواره في البطولة أمام غانا في 25 يونيو، ثم يواجه غينيا بيساو في 29 يونيو ، أما الجولة الثالثة والأخيرة ستكون أمام الكاميرون في 2 يوليو .