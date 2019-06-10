استشهاد ضابط إسعاف فلسطيني متأثرًا بجراحه

استشهد مسعف فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء تأدية واجبه الإنساني والطبي خلال مسيرة العودة على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، مطلع الشهر الماضي.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، استشهاد ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي، 36 عاما، الذي أصيب أثناء تأديته واجبه الإنساني بتاريخ 2019/5/3 في مسيرات العودة شمال قطاع غزة، برصاص معدني مغلف بالمطاط بالأنف، ما أدى إلى كسور بالجمجمة.

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وكان الجديلي قد حول إلى مستشفى الأهلي بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة لخطورة حالته الصحية، ومن أجل إجراء عمليات جراحية دقيقة لإنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أكثر من شهر من إصابته الحرجة.