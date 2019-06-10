رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحث على الحوار مع إيران

حث يوكيا أمانو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين القوى العالمية على مواصلة الحوار مع إيران لإبقائها في اتفاق تاريخي 2015 يهدف إلى منع البلاد من صنع أسلحة نووية ، والمساعدة في نزع فتيل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وقال إن "معدل إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران آخذ في الازدياد" ، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان قد تجاوز الحدود المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركة .
تم تصميم الصفقة النووية لعام 2015 لمنع طهران من صنع أسلحة ذرية مقابل حوافز اقتصادية. لكن قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة وزيادة العقوبات على إيران أثر سلبا على الاقتصاد الإيراني وترك البلدان الأخرى المعنية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا - تكافح لإيجاد طرق للحفاظ على اتفاق على قيد الحياة .
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