الجيش السوري يوسع عملياته العسكرية في حماة وإدلب

أفادت مصادر إعلامية سورية، اليوم الاثنين، بأن الجيش السوري وسع نطاق عملياته العسكرية على خطوط إمداد مسلحي جبهة النصرة في ريفي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي.
وقالت المصادر، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم"، إن الجيش السوري يستعد لعملية جديدة على جبهتي تل ملح وتل جبين في ريف حماة الشمالي، لاستعادتهما من قبضة المسلحين وذلك لموقعهما الاستراتيجي المطل علي طريق الإمداد الرئيسي للقوات السورية.
وأضافت أن القوات السورية كثفت قصفها على معاقل مسلحي جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا)، فيما شهدت منطقة السقيلبية باتجاه كفرنبودة والقصابية قصف عنيف من مسلحي جبهة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي.
وتابعت "القوات السورية تمكنت من صد هذا الهجوم وكبدت المسلحين خسائر بشرية ومادية".
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