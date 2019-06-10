هيئة الانتخابات التونسية تمدد آجال قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تمديد آجال قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 بدءًا من اليوم الاثنين وحتى 21 يونيو الجاري.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن ملفات الترشح يتم توجيهها إلى مقر الهيئة بواسطة الإيداع المباشر، وذلك في ظرف مغلق يحمل عبارة (الترشح لعضوية الهيئة الفرعية للانتخابات "تحديد الدائرة")، أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع.
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