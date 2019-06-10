رقم قياسى جديد لعدد حالات الحصبة في الولايات المتحدة

وصل تفشي الحصبة المستمر إلى رقم قياسي جديد، حيث تجاوز 1000 حالة مؤكدة في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام.
وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض اليوم الاثنين، أن هناك 1022 حالة في 28 ولاية حتى 6 يونيو.
ووفقاً لشبكة "ايه ى سى نيوز"، اليوم، يمثل ذلك زيادة 41 حالة منذ الأسبوع السابق، ولاحظ التحديث الأخير أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام ، من 1 يناير وحتى 31 مايو، تم تأكيد وجود 981 حالة.
وهذا المرض موجود الآن في أكثر من نصف جميع الولايات، حيث أكدت كل من أيداهو ونيو مكسيكو وفيرجينيا وماين حالاتها الأولى في الأسابيع القليلة الماضية.
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