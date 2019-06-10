تغريم فودافون مصر 10 ملايين جنيه لانقطاع الخدمة

وأوضح الجهاز في بيان أن هذه هي المرة الأولى الذي توقع فيها غرامة على شركة لانقطاع الخدمة.
وقال: "من الآن فصاعدا لن يتوانى (الجهاز) عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها".
وكانت فودافون مصر قد بعثت برسائل نصية للمستخدمين تخطرهم بأنها ستعوضهم عن انقطاع الخدمة، عبر دقائق مجانية أو إنترنت.
وأرجعت الشركة انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت إلى مشاكل تقنية.
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