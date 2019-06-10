تحالف دعم الشرعية: جسر جوي إغاثي.. إضافة أولى وأخيرة

أكد المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية " في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، في سياق المؤتمر الصحفي الذى عقده في (الرياض ) اليوم الإثنين أن التحالف العربي، بقيادة السعودية، يواصل استهداف القدرات الحوثية داخل اليمن، مشيرا إلى دعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.
وشدد على أن الجيش اليمني يشن عمليات عسكرية للسيطرة على العديد من المناطق، موضحا في الوقت ذاته أن ميليشيا الحوثي خسرت 342 موقعا خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الانتهاكات الحوثية لاتفاق ستوكهولم بشأن "الحديدة " بلغت 5083 انتهاكا، مضيفا أن المليشيا الانقلابية مستمرة في تهديد الملاحة بباب المندب والبحر الأحمر عن طريق زراعة الألغام؛ حيث تم نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل المدني.
وأكد أن التحالف مستمر في "تحييد " خطر الطائرات المسيرة " بدون طيار" والصواريخ "الباليستية " التيب تطلقها مليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.
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