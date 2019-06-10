أغرب طرق إعدام يستخدمها زعيم كوريا الشمالية: حوض به سمك متوحش

يستخدم كيم جونج أون، طرق غريبة في تنفيذ حكم الإعدام ضد أعدائه، منها ما استخدمه في إعدام جنرال وزوج عمته ووزير دفاعه وعدداً من المسؤولين الكبار في الدولة.

حوض أسماك "البيرانا"

أمر الزعيم الكوري الشمالي بتنفيذ عملية إعدام لأحد الجنرالات مؤخرا بإلقائه في حوض مليء بأسماك "البيرانا" الشرسة، والمعروف أن تلك الأسماك لها أسنان حادة، ويمكن أن تمزق الجثة في غضون دقائق.

وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن الجنرال، الذي لم يُذكر اسمه، اتُّهم بالتخطيط لانقلاب، لكنه انتهى به المطاف باعتباره الضحية الأخيرة لأحدث طرق تنفيذ عمليات الإعدام في بيونج يانج.

ولفت التقرير إلى أنه تم تقطيع ذراعي الضحية بالسكاكين قبل إلقائه في الحوض.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان الجنرال التهمه السمك المفترس، أم مات متأثراً بجراحه أو غرقاً، بحسب التقرير.

وحسبما جاء في التقرير، استلهم الزعيم الكوري الشمالي فكرة الإعدام من فيلم جيمس بوند لعام 1977 The Spy Who Loved Me، الذي يظهر عملية قتل شخصيات من خلال رميها في حوض سمك مليء بأسماك القرش، ويعتقد أن حوض كيم المليء بالمئات من أسماك الضاري المفترسة، مستوردة من البرازيل.

إعدام وزير دفاعه بمدفع طائرات

إعدام وزير دفاعه بمدفع طائرات كانت أحدث صيحات الزعيم، عندما قرر قتله في ساحة عامة بنيران مدفع مضاد للطائرات، حيث كشفت تقارير إعلامية كورية جنوبية، نقلاً عن مصادر استخباراتية قولها، إن وزير الدفاع للجمهورية الشعبية الكورية الشمالية، هيون يونج شول، أُعدم بنيران مدفع مضاد للطائرات في ساحة عامة بحضور عدد من أفراد أسرته، وذلك لغفوته لبضع ثوان أثناء عرض عسكري، كان يحضره كيم جونج أون.

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إعدام زوج عمته

إعدام الزعيم الكوري الشمالي ما يقرب من 70 شخصاً ومسؤولاً من المقربين له وكبار المسؤولين، ووصل الأمر إلى حد إعدام زوج عمته، جانج سونج، الذي وجهت له اتهامات بالفساد والخيانة العظمى، وأُعدم جانج عبر تقديمه كـ «وجبة شهية» في قفص حديدي لـ120 كلب صيد، تم حرمانهم من الطعام لمدة 5 أيام، ليلتهموه كاملاً على مدار 5 ساعات.

كأس السم لعمته

وأمر الزعيم الكوري الشمالي عمته بشرب زجاجة سم خام بتهمة الخيانة، وتمت عملية الإعدام للشكاوى المتكررة منها بعد إعدام زوجها، وتعد عمته هي الابنة الوحيدة لجده، مؤسس كوريا الشمالية وزعيمها الراحيل كيم ايل سونج.

حرق وزير بكرات اللهب

أصدر كيم جونج أون، قراراً بحرق وزير الأمن العام، أو سانج هون، عبر ضربه بكرات اللهب، بسبب الصلة القوية التي كان يتمتع بها مع عم الزعيم، جانج سونج تيك، واعتباره عدواً للدولة، وللعلاقة التي جمعته مع عمه، جانج سونج تيك، الذي تم إعدامه أيضاً بعد إدانته بالفساد وبرعاية أنشطة مناهضة للثورة.

قتل حبيبته هيون سونج

ارتبط زعيم كوريا الشمالية، بالمغنية هيون سونج، لكنه قتلها رمياً بالرصاص بعدما تم اعتقالها مع 17 متهماً آخرين بتهمة تصوير أفلام إباحية، وأصدر كيم قراراً بإعدامها رمياً بالرصاص.