بابا الفاتيكان يقول إن الأوضاع بالسودان تثير القلق

دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، يوم الأحد، إلى الصلاة من أجل السلام في السودان.

وقال بابا الفاتيكان، في خطابه الأسبوعي، في ساحة القديس بطرس، إن "الأخبار الواردة من السودان تثير القلق والألم.

وتابع البابا في خطابه قائلا"دعونا نصلي من أجل هذه الأمة حتى يتوقف العنف، وحتى يتحقق الصالح العام لهذه الأمة من خلال الحوار"، حسبما ورد في بيان المكتب الصحفي للفاتيكان، والذي حصلت شبكة CNN على نسخة منه.

ويأتي نداء البابا فرانسيس في الوقت الذي دعت قوى الحرية والتغيير ، إلى العصيان المدني الشامل اعتبارًا من الأحد، للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وذلك على خلفية مقتل العشرات الأسبوع الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وكانت قالت لجنة الأطباء السودان إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 117 قتيلا منذ فض الاعتصام الأسبوع الماضي.