بابا الفاتيكان: الأوضاع بالسودان تثير القلق

التاريخ: 10-يونيو-2019
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دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أمس (الأحد)، إلى الصلاة من أجل السلام في السودان.
وقال بابا الفاتيكان، في خطابه الأسبوعي، في ساحة القديس بطرس، إن “الأخبار الواردة من السودان تثير القلق والألم، وتابع في خطابه قائلا”دعونا نصلي من أجل هذه الأمة حتى يتوقف العنف، وحتى يتحقق الصالح العام لهذه الأمة من خلال الحوار”.
ويأتي نداء البابا فرانسيس حسب صحيفة الأهرام، في الوقت الذي دعت قوى الحرية والتغيير، إلى العصيان المدني الشامل اعتبارًا من الأحد، للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وذلك على خلفية مقتل العشرات الأسبوع الماضي أثناء فض قوات الأمن للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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