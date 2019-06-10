الصحة الاتحادية تعلن عن توقف 13 مستشفي بالخرطوم

قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية د سليمان عبد الجبار أن بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة تأثرت مؤخرا الاعتداءات على الكوادر الطبية من قبل بعض المتفلتين، حيث كان هناك اعتداء على بعضها أدى إلى توقف كلي وجزئي ل 13 مستشفى بالولاية.

وطالب وكيل الوزارة بإعادة النظر في قفل الشوارع والتعرض للإسعافات لأنها تقل المرضى، مضيفاً أنه دولياً الإسعافات لديها حماية وأن الصحة جانب إنساني لا تحتمل الإضراب أو التوقف.

وناشد عبد الجبار الأطباء والكوادر الصحية كافة بالاستمرار في خدمة المواطنين، وأشاد بما ظلوا يقدمونه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد أن الخدمة الصحية والعلاجية تسير بصورة طيبة في كثير من المستشفيات بالولاية، حيث تمت إعادة الخدمة بمستشفيات بحري وطوارئ أم درمان.

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وقال عبد الجبار حسب وكالة السودان للأنباء، إن هناك مجهودات مقدرة من الأطباء عموما في السودان وفي الوزارة الاتحادية والولائية ولجنة الأطباء المركزية لعودة الخدمة لعدد من الأقسام بالمستشفيات المختلفة.

وأشار عبد الجبار إلى أن المتاريس شكلت عقبة أمام الوصول للمؤسسات الصحية، وتم الاعتداء على الإسعافات التي تقل المرضى وتعرض 14 إسعافاً للتهشيم وأن هناك مرضى من الأطفال وغسيل كلى وحالات ولادة لم تستطع الوصول للمستشفيات مما نجم عنها عدد من حالات الوفيات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)