بالفيديو : البابا فرنسيس يصلي من أجل السودان

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يوم الأحد، إلى تحقيق السلام في السودان بعد تصاعد حدة التوتر الأسبوع الماضي.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 قال البابا في عظته الأسبوعية أمام الحشود في ساحة القديس بطرس “تثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف، نصلي من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر العنف ويتم السعي للصالح العام عبر الحوار”.

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وعرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو، يوم الأحد، لصلوات البابا فرنسيس ودعوته إلى السلام في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)