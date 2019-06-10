إيقاف (15) من عصابات (النيقرز) بجنوب الخرطوم

التاريخ: 10-يونيو-2019 فى : أخبار 43 مشاهدة Advertisements أعلنت قوات الدعم السريع إيقافها (15) من عصابات (النيقرز) في منطقة السلمة جنوب الخرطوم، وذكر القائد للقوة المنفذة للإيقاف الرائد حبيب حريكة إن المتهمين ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء، وأكد أنهم سيقدمون لمحاكمات عادلة حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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