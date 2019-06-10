السعودية تعلن استمرار تعاونها مع شركة هواوي

قال وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية إنه لا يرى أي مشكلة في استخدام المنتجات التي تنتجها هواوي ي مقابلة حديثة سئل عما إذا كان لديه أي مخاوف بشأن استخدامها. قال عبد الله بن عامر السواحة أنهم سعداء بالعمل مع الشركات ومزودي معدات الاتصالات الذين يتوافقون مع متطلبات الحكومة التقنية والتنظيمية والأمن السيبراني. وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي فرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات صارمة على شركة هواوي، مستشهداً بمخاوف أمنية ، وشجع الحلفاء بما في ذلك اليابان على فعل الشيء نفسه.

وقال الوزير إن المملكة العربية السعودية تعتمد نظام الاقتصاد مفتوح ودائما تؤيد الشراكات الاستراتيجية ، "سواء كان من الشرق أو أوروبا أو من الغرب". قال السواحة إن البلاد تخطط لأكبر طرح تجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.