نجم الأهلي على أعتاب الانتقال إلى النصر

أنهت إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، اليوم الإثنين، ثاني صفقاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ استعداداً للموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى توصل إدارة النصر، لاتفاق نهائي مع حسين المقهوي، لاعب خط وسط فريق أهلي جدة، للانضمام إلى صفوف صفوف الفريق.

وقالت صحيفة "عكاظ"، إن إدارة النصر، تستعد للإعلان عن التوقيع مع عدد من اللاعبين المحليين، فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الحالية، وأبرزهم المقهوي.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولو النصر توصلوا لاتفاق نهائي مع المقهوي، بعد انتهاء عقده السابق مع الأهلي، وعدم توثيق عقد جديد ورفضه من قبل لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما ذكرت الصحيفة أن المقهوي وافق على عرض النصر المغري، مضيفة أن اللاعب سيحاول التفاهم مع إدارة النادي الأهلي، بشأن مقدم العقد الذي حصل عليه في نهاية الموسم الماضي.