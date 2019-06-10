كشريدة: مواجهة كرواتيا تشكل اختبارا قويا لمنتخبنا

سيخوض منتخب تونس، غدا الثلاثاء، مواجهة ودية قوية خارج أرضه أمام كرواتيا؛ استعدادا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وكانت تونس قد فازت 2-صفر على العراق قبل أربعة أيام في أول تجربة ودية قبل انطلاق كأس الأمم في مصر خلال الشهر الجاري.
وتابع كشريدة: "ستكون المواجهة اختبارًا قويًا للمنتخب الوطني قبل خوض نهائيات كأس أفريقيا".
واستعاد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المصري عافيته وانضم للمران الجماعي للفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
وذكر سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس: "كل اللاعبين على ذمة الجهاز الفني.. ساسي أكمل علاجه وانضم للمجموعة وهو في حالة جيدة".
وستواجه تونس، في دور المجموعات كلا من؛ أنجولا ومالي وموريتانيا.
والجدير بالذكر أن تونس لم تتجاوز دور الثمانية بعد منذ تتويجها باللقب الوحيد في تاريخها على أرضها في 2004.
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