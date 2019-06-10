الجيش الليبي يقترب من حسم معركة طرابلس

أعلن مسؤول عسكري في الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، قرب موعد حسم معركة طرابلس التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في أبريل الماضي.

وقال قائد غرفة عمليات أجدابيا، وآمر محور عين زارة في طرابلس، اللواء فوزي المنصوري، في تصريحات لموقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، إن "عناصر من قوات الوفاق بدأت في الانسحاب بشكل فردي من محاور القتال، ما يدل على عجز الميليشيات عن الصمود أمام ضربات القوات المسلحة الليبية، وغياب الخبرة، والتدريب وغياب تنظيم أو قاعدة أساسية لتلك القوات، ما يشير إلى اقتراب حسم المعركة لصالح القوات المسلحة الليبية".

وأضاف المنصوري، أن قوات حكومة الوفاق تعمل على إقامة سواتر ترابية عالية لمنع تقدم القوات المسلحة إلى وسط العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الليبية تواصل تقدمها بخطى ثابتة في جميع المحاور.