برشلونة يطلب 50 مليون يورو للتضحية بنجمه

‫أبدى نادي برشلونة موافقته على رحيل ظهيره الأيمن البرتغالي نيلسون سميدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.‬ ‫وقالت صحيفة "الماركا" إن برشلونة لن يمانع رحيل سميدو لكن مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير.‬ ‫وأضافت الصحيفة بأن النادي الكتالوني ينظر للأسعار الجنونية في السوق، لذلك هو لن يقبل بأقل من 45-50 مليون يورو ثمنا لسيميدو، أي تقريبا نصف قيمة كسر عقده 100 مليون يورو.‬

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