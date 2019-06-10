توكل كرمان: الخرطوم باتت عاصمة محتلة من قبل الرياض وأبوظبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على التدخلات الإماراتية ـ السعودية السافرة بالمشهد السوداني، معتبرة الخرطوم عاصمة محتلة من قبا الرياض وأبوظبي اللتان تمولان قيادات المجلس العسكري بسخاء لقمع الحراك الشعبي وتطويع البلاد للحكم العسكري مجددا.

وقالت “كرمان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه يمكن القول أن الخرطوم باتت عاصمة محتلة من قبل ميليشيا الجنجويد الارهابية التي تدار من قبل الرياض وأبوظبي عن طريق حميدتي وبقية عملائهم في المجلس العسكري الانقلابي.وشددت متفائلة بالحراك الشعبي السوادني وإصرار المتظاهرين، على أن الثورة السودانية التي حققت نجاحا كبيرا في العصيان المدني الذي بدأ اليوم امتداد لكفاح ثوري اسطوري لن تسقط حميدتي ومجلسه وجنجويده فحسب بل ومعهم مؤامرات محور الشر الاماراتي ـ السعودي، حسب قولها.