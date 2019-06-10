"جيمس بوند" أمام نكسة جديدة بسبب رامي مالك

وتبين أنه يوجد لدى رامي (عمره 38 عاما) الذي سيلعب دور "الرجل الشرير" في الفيلم، التزامات أخرى ستبدأ بحلول الوقت الذي يعود فيه دانييل (عمره 51 عاما)، إلى موقع التصوير بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.
وتشكل هذه المعضلة أزمة حقيقية للمنتجين، الذين يكافحون من أجل العثور على موعد مناسب للنجمين، للتصوير معا.
ويأتي ذلك بعد مرور أقل من أسبوع على وقوع 3 انفجارات في استوديو Pinewood البريطاني، أدت إلى إصابة أحد أفراد فريق التصوير بجروح طفيفة.
وأُلغي التصوير خلال الشهر الماضي بعد إصابة دانييل في كاحله، في حين نجمت تأخيرات أخرى عن إعادة كتابة السيناريو.
وما يزال من المقرر إصدار الجزء الـ 25 من سلسلة "جيمس بوند" في 3 أبريل عام 2020، بدلا من تاريخ الإطلاق الأصلي يوم 25 أكتوبر عام 2019.
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