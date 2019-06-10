نبأ سار لعشاق منتخب البرازيل قبيل "كوبا أمريكا"

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تيتي قوله: "تحدثت مع ميلو وهو بخير، كانت مجرد كدمة".
وأوضح تيتي "ميلو سيخضع لعدة اختبارات على ركبته كإجراء احترازي، لكنه بخير، ولا يوجد أي سبب للذعر".
واضطر ميلو للخروج من الملعب بعد مرور 30 دقيقة فقط من انطلاق مباراة منتخب بلاده الودية أمام هندوراس (7-0) استعدادا لـ"كوبا أمريكا"، إثر تعرضه لإصابة على مستوى ركبته اليمنى، وخرج ميلو محمولا على ناقلة، وهو يذرف الدموع.
وستقام بطولة "كوبا أمريكا" في الفترة من 14 يونيو الحالي وحتى 7 يوليو المقبل، وتلتقي البرازيل التي لم تحرز اللقب منذ 2007، مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية، قبل أن تواجه فنزويلا وبيرو.
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