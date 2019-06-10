طائرة F-35A اليابانية غرقت بسبب فقدان "تحديد الاتجاه في الفراغ"

أعلن تاكيشي إيواي وزير قوات الدفاع الذاتي اليابانية أن الطائرة الحربية اليابانية F-35A غرقت في المحيط الهادئ بسبب فقدان الطيار القدرة على "تحديد الاتجاه في الفراغ".

وتفيد وكالة كيودو، بأن الوزير أشار إلى أن أشلاء الطيار التي تم العثور عليها تفيد بأنه لم يحاول استخدام زر قذف الكرسي للنجاة، وأنه فقد قدرة تحديد الاتجاه في الفراغ قبل الكارثة مباشرة. وقال "إنه من المحتمل جدا أن الطيار كان يعاني من الدوار أو الارتباك المكاني ولم يكن يدرك وضعه".

ويذكر أن المقاتلة اليابانية F-35A Lightning II فقدت يوم 9 أبريل الماضي بعد 28 دقيقة من تحليقها فوق المحيط الهادئ ضمن تدريبات جوية على بعد 135 كيلومترا من قاعدة "ميساوا" الجوية اليابانية.

قاد الطائرة، طيار عمره 41 سنة وله 3200 ساعة طيران منها 60 ساعة فقط على طائرة F-35A Lightning II. هذه الطائرة هي أول طائرة تم تجميعها في اليابان في مصنع مؤسسة "ميتسوبيشي" يوم 5 يوليو 2017 وأول تحليق لها كان في 12 منه.