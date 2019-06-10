نجم توتنهام يشعر بالغموض.. وخائف من أسلوب النادي

يدرك اللاعب الإنجليزي، داني روز، التكهنات بشأن رحيله عن توتنهام هوتسبير، لكن في الوقت الذي قال فيه مدافع إنجلترا إنه لم يتحدد بعد أي شيء حول مستقبله فإنه أكد جاهزيته للتعامل مع ما سيحدث في الفترة المقبلة.

ويرتبط روز، الذي انضم إلى توتنهام قادما من ليدز يونايتد في 2007، بعقد مع ناديه الحالي حتى 2021 بعدما شارك في 37 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

ويعتقد اللاعب (28 عاما) أن سياسة توتنهام في التعامل مع اللاعبين الكبار ربما تجعله ضمن الراحلين.

وأبلغ روز شبكة "سكاي سبورتس": "لا أعرف ما يحمله المستقبل بالنسبة لي. أعرف عمري وأعرف أسلوب النادي في التعامل مع عمر معين من اللاعبين إذ ربما يلجأ إلى البيع".

وأضاف "ليس سرا أن اسمي ارتبط بأسماء الراحلين وسأنتظر في الأسابيع القليلة المقبلة لمعرفة ما سيحدث. أنا جاهز لأي شيء يحدث".

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ورغم عدم تعاقد توتنهام مع أي لاعب في آخر فترتي انتقالات فإنه بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ليفربول في مباراة خاضها روز في التشكيلة الأساسية.

وقال روز: "هذا الموسم لعبت فيه كثيرا بعض الشيء وكان جيدا. أنا فخور بما فعلته على المستوى الفردي وأنا سعيد جدا بما حققه النادي".

وأضاف "عانينا من بعض الصعوبات فلم نضم أي لاعب ولعبنا في ويمبلي أثناء بناء ملعب جديد وأعتقد أن النادي واللاعبين أظهروا شخصية رائعة. نحن في موقف جيد للموسم المقبل".