ونقلت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.
وجرى النقل الشخص إلى المستشفى مصابا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.
في غضون ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الشرطة، إيفيلينا أولسون، نشر فرقة لمكافحة المفرقعات في المحطة.
ولم ترد أنباء عن دوافع تهديد الرجل المصاب للمسافرين في محطة القطار، ولم توضح الشرطة ما إذا كان الأمر يتعلق بمخطط إرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في محطة قطار بالسويد.. والشرطة تصيب المهاجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.