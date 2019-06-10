تصريحات وزير المالية الروسي تدفع "أوبك" إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج

توقع وزير أنطون سيليانوف المالية الروسي، اليوم الإثنين، أن يصل سعر برميل النفط إلى 40 دولار للبرميل إذا لم تتوصل الدول المصدره للنفط من خارج وداخل منظمة "أوبك" بقيادة بلادة والسعودية إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وتعد روسيا هي الدولة الوحيدة التي تعارض اتفاق تمديد الإنتاج، وتري أن السوق في حاجة إلى مزيد من الامدادات بعد تراجع الأنتاج من لبيا وإيران وفنزويلا بسب اضطرابات سياسية وعقوبات اقتصادية، وقد تدفع تصريحات وزير الماليه الروسي إلى موافقة بلادة على تمديد اتفاق خفض الأنتاج في اجتماعها القادم مع دول المصدرة للنفط من منظمة "أوبك" والذي تم تأجيلة من 25 يونيو إلى الأول من يوليو لأجراء مزيد من التشاورات.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن روسيا هي البلد الوحيد الذي لم تتاخذ حتي الآن قرًار بشأن تمديد اتفاق خفض الأنتاج الذي توصلت إليه الدول المصدرة للنفط في نهاية 2018 ومن المقرار أن ينتهي بنهاية يونيو الحالى.

وتطالب السعودية روسيا الموافقة علي تمديد خفض الأنتاج لدعم اسعار الخامات، وترى أن الامدادت مازالت قوية ولن تتاثر بتراجع إنتاج بعض الدول من الخام.

