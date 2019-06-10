وزير خارجية بريطانيا يعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الاثنين، إطلاق حملته للترشح لرئاسة حزب المحافظين والحكومة، محذرا من أن الإخفاق في تنفيذ البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) يعرض البلاد والحزب للخطر.

وقال هانت، في مؤتمر صحفي في لندن، "إن إخفاقنا في الوفاء بالبريكست وضع بلدنا وحزبنا أمام خطر عظيم، والزعامة التي أعرضها تقوم على حقيقة واحدة، مفادها أنه بدون بريكست لن يكون هناك حكومة من حزب المحافظين وربما لن يكون هناك حزب محافظين بالأساس".

وتابع هانت "أيا كان من يفي بالبريكست سوف يفوز بالانتخابات المقبلة لحزب المحافظين. وتنفيذ البريكست والفوز بالانتخابات المقبلة ليسا شيئين منفصلين".