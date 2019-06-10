مطار الخرطوم يؤكد إيقاف بعض الشركات العالمية رحلاتها

وقال المهدي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أغلقت بعض خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار الخرطوم منها طيران الإمارات والاتحاد وخطوط الطيران المصرية، فيما تواصل بعض خطوط الطيران العالمية والمحلية رحلاتها إلى مطار الخرطوم منها الإثيوبية وخطوط طيران تاركو وشركة بدر للطيران السودانيتين".
وأكد: "استمرار رحلات الطيران داخل البلاد إلى جميع الولايات بصورة طبيعية، وأن المطار بكامل جهوزيته لاستقبال جميع الرحلات لخطوط الطيران العالمية".
وأشار الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم إلى "وجود شكاوى من بعض المسافرين عبر مطار الخرطوم إلى دولة الإمارات بسبب إلغاء شركتي الطيران الإماراتية والاتحاد رحلاتها".
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